8 nov 2019

El concurso de Antonio David Flores está provocando que veamos una división de opiniones en el plató de 'Sálvame'. Ayer, la única que se ha posicionado del lado de Rocío Carrasco de manera inamovible, Belén Rodríguez, tuvo un encontronazo con María Patiño por una de las últimas tramas en las que se ha visto envuelto el malagueño.

Antonio David tuvo una fuerte discusión con Alba Carrillo a cuento de la salvación de la que él gozó la semana pasada cuando lo sacó de las nominaciones Mila Ximénez. Y esta se trasladó a los estudios de Mediaset con las colaboradoras mencionadas como grandes protagonistas.

En un momento, María estallaba: "Aquí no se está hablando del concurso, se está hablando de las amistades y yo así no puedo trabajar". Y Belén contraatacaba: "Cada vez que abro la boca tengo 8 personas en contra y no puedo acabar ni una frase. No soportáis una opinión diferente, eso es lo que os pasa. Digo mi opinión y quiero que se respete como la tuya, la de Belén o la de cualquiera".

"Si hablara con Antonio David con prejuicios estoy en todo mi derecho, porque los concursantes de 'GH VIP' son famosos y entran en el 'reality' con un bagaje y, entonces, cada uno damos una opinión respecto a nuestra experiencia con ellos. A mí Antonio David no me gusta desde nunca, pero estoy juzgando su concurso", continuaba explicando.

Patiño no se quedaba callada, porque pensaba que su compañera se estaba equivocando de planteamiento: "No me gustan las actitudes tuyas, no las opiniones". Era el momento en el que Belén Esteban daba la puntilla: "Nosotras somos amigas desde hace 20 años. Yo nunca he discutido con Belén Rodríguez, solo he discutido por el tema de Antonio David".

La de Paracuellos del Jarama era la encargada de decir la última palabras en esta discusión: "Estoy de acuerdo con María. Belén Ro no habla de Antonio David como concursante".