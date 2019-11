10 nov 2019

Puede (aún no estamos seguros) que esté siendo una de las ediciones mas truculentas de Gran Hermano. La historia (o no historia) de Pol Badía y Joao nos mantiene en vilo días tras día. Y aunque ya no haya ni amor, ni buena relación, ni nada de nada... parece que había alguien que aún no se había pronunciado al respecto.

Sofía Cristo, tenía algo que decir, y lo dijo ayer en 'Sálvame'.

La ex pareja de Nagore, reciminaba a Pol Badía la falta de muestras de cariño a Joao. Muestras, que sí que tuvo con Adara cuando estuvieron juntos...

Algo está claro, la relación no ha sido la misma, lo que hace pensar a muchos usuarios de las redes sociales, que esta no ha sido totalmente transparente.

