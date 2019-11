13 nov 2019

No es la primera vez que pasa por un quirófano para someterse a un retoque estético. Y estamos casi convencidos de que no será la última que Makoke lo haga. Pero si parece ser debutante en estar a su lado a la salida del centro médico Tony Spina, el hombre con el que surgió el amor dentro de la casa de 'GH VIP'. Una relación por la que muy pocos apostaban (si nos apuran, hasta ellos mismos) y que, si no ha cumplido ya el año, está cerca de hacerlo.

Pero a lo que vamos, al retoque. La exmujer de Kiko Matamoros fue fotografiada (las imágenes en primicia las ha ofrecido la revista 'Lecturas' en su página web) al lado del italiano después de haberse operado el pecho. Al menos, eso es lo que sostiene la mencionada publicación, que revela que se habría sometido a un aumento de pecho.

No sería la primera en su casa en hacerlo. Hay que recordar que, poco después de cumplir la mayoría de edad, fue su hija, Anita, quien se puso en manos de un cirujano para dar mayor volumen a esa zona de su cuerpo. Lo contó ella misma en sus redes sociales, sobre todo los inconvenientes del postoperatorio. Incluso, se llegó a filtrar que se habría gastado unos 7.500 euros en la intervención.

Además de las mejoras que ha realizado obra y merced de la medicina estética, hay que resaltar que Makoke cuida su imagen todos y cada uno de sus días. Lo hace a través de una buena alimentación, y también con tablas de ejercicios que, de vez en cuando, ofrece a sus seguidores en Instagram.