17 nov 2019

La historia a tres de Adara, Hugo Sierra y Gianmarco Onestini sigue dando de qué hablar fuera de 'GH VIP'. Mientras Adara sigue haciendo su concurso ajena a todo y sin saber cuál será el futuro con el padre de su hijo y con el italiano después de haber confesado sentir cosas por él dentro de la casa cuando todavía no había sido expulsado, éstos no han dudado en enfrentarse en el plató de 'Sábado Deluxe'.

Ambos fueron entrevistados por separado y cada uno defendió su posición. Por una parte, Hugo no ha querido sentarse con el italiano en plató y ha alegado que no siente nada por él porque en este "triángulo de novela de bajo nivel" no piensa entrar.

Además ha afirmado que no le interesa lo que diga Gianmarco pero que no le cree: "No me interesa, me interesa lo que diga mi chica, la madre de mi hijo... Con todos mis respetos... No me lo creo, no creo que esté tan enamorado de Adara, pero tampoco lo estoy juzgando como persona".

El exconcursante de Gran Hermano, por su parte, ha confesado lo que siente por Adara y además, ha aprovechado para poner a Hugo en su lugar y le ha recriminado que no quisiera visitarla a la casa cuando se le invitó pero sí que conceda entrevistas: "A Hugo le interesan más las entrevistas que Adara", atacaba Gianmarco.

¡BOMBA! A Hugo le ofrecieron subir a la casa y él lo rechazó. #hugogianmarco — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) November 16, 2019

El italiano también se ha encargado de hablar con el entorno de la concursante, que al parecer, le ha afirmado que Adara ya no era feliz con Hugo y que su relación no estaba bien. ¿Cómo terminará esta historia?