18 nov 2019

Compartir en google plus

Su historia de amor comenzó muy despacio. En medio de esos primeros pasos, Paula Echevaría estaba aún intentando llegar a un acuerdo con David Bustamante en su divorcio y la custodia de la niña que tienen en común. Fue precisamente 'Hoy Corazón' quien consiguió, a principios de 2018, las primeras fotos de la actriz junto a Miguel Torres. También esas primeras palabras sobre él, asegurando que quería ir poco a poco.

Y también con pasos cortos, fue mostrando su día a día con el exfutbolista en las redes sociales. Siempre habían sido estas donde habíamos podido verles juntos, compartiendo su vida. Miguel viene de un mundo diferente al de ella y, hasta ahora, se había resistido a posar en un 'photocall' con Paula, que se siente como pez en el agua cuando se encienden los 'flashes'.

Decimos hasta ahora porque el viernes sucedió. Fue en Málaga, la última ciudad que ha disfrutado del fútbol de Torres. en el teatro Soho Caixabank, que acogía el estreno de 'A Chorus Line', el musical de Antonio Banderas. Allí, de la mano y con una sonrisa imborrable, la pareja se dejó fotografiar por primera vez de manera consentida.

¿Por qué ahora? Y, ¿por qué no? No es ninguna señal de nada, porque Paula ya dejó meridianamente claro la semana pasada que está harta de que la prensa la embaraza. No menos que de que, cada dos por tres, se especule con una posible boda. Puede que, ni más ni menos, estén a gusto. Atravesando un momento feliz que quisieron compartir por obra y gracia de Banderas.