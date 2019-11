18 nov 2019

Rocío Flores sorprendía el pasado mes de septiembre, cuando se sentaba por primera vez en un plató de televisión. La entrada de su padre, Antonio David Flores, en la casa de 'GH VIP 7' provocaba que ella saliera a la palestra para defenderle. Dos meses después de sacar las uñas por él, no ha podido más. La presión se ha hecho insoportable para ella y, anoche, estallaba en lágrimas en directo.

A la joven le parece injusto el trato que está recibiendo dentro de la casa, pero también los juicios paralelos que se están estableciendo fuera, en los diferentes programas de televisión. Era un vídeo en el que Antonio David se enfrentaba a Hugo Castejón el que hacía que explotara, de manera definitiva, minutos después de temer un encontronazo con el Maestro Joao.

"Que este señor tenga los santos cojones de decirle a mi padre que lo ha empujado. Mi padre ha estado a punto de entrar en prisión y acaba de salir exento de una demanda de violencia de género", decía a gritos, en medio de un ataque de nervios que dejaba atónitos a los que la rodeaban, puesto que Rocío se ha caracterizado en estos dos meses por su mesura y su saber estar.

Cuando parecía que la cosa se calmaba, Kiko Jiménez, que la conoce muy bien, provocaba su segundo estallido al sostener que Antonio David no le dio los votos a Noemí Salazar por "bloqueo". Rocío, en ese momento, le amenazada: "¿Cuento tu verdad?". Era tan solo el principio de una bronca entre ellos que, por supuesto, tiene mucho trasfondo personal.

"Si mi padre sale el jueves saldrá con la cabeza bien alta, lo que tú no has podido", le reprochaba. Kiko, dedicaba unas duras palabras a su padre: "Ha ido a pasar desapercibido y a cobrar". Para esto también tenía respuesta Rocío: "¿Y tú a qué has ido? Porque la caja la has hecho dentro y fuera...".

"Conmigo no puedes", era la última palabra de ella tras un duro cruce de acusaciones en la noche más dura de Rocío que, tras dos meses, sucumbía al duro mundo del espectáculo de los 'realities' de Telecinco.