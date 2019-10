9 oct 2019

Se ha convertido en la comidilla de todas las tertulias de corazón. El tonteo de Kiko Jiménez y Estela Grande, que ayer daba un paso más con esa mano de él en el pecho de ella, es la trama principal en torno a la que giran todos los debates de 'GH VIP 7'. Anoche, en la gala no iba a ser menos.

Hasta el punto de que, por si no había quedado claro con el tuit que había lanzado horas antes, Sofía Suescun remarcó delante de la audiencia que lo suyo con Kiko había terminado. Y claro, con Rocío Flores, sobrina de la ex de Kiko, no pudo evitar arremeter contra ella.

"Ya no quiero a este tío en mi vida. Me da asco. Y no me da asco Estela, es lamentable echarle la culpa a ella", eran las palabras con las que estallaba Sofía en directo. "Esto es irrevocable. No quiero nada con este tío. Nada, chao", añadía.

En ese momento era cuando Rocío iba a por ella con contundencia: "Mira, Sofía, no te conozco de nada, pero te lo tengo que decir. Que justamente seas tú quien dice que piense en lo de fuera cuando tú en ningún momento has pensado en Gloria. Tú te sientes así y llevas dos meses de relación imagina Gloria que llevaba 4 años de relación".

Un 'zasca' de manual que viene a reforzar esa teoría que lanzaba María Patiño de que era el karma lo que estaba viviendo en primera persona Suescun, que como le recordaba la hija de Antonio David Flores, también ha tonteado durante sus relaciones sentimentales.