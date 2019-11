19 nov 2019

Que Bella Hadid no le va a perdonar nunca a Selena Gomez que sus nombres aparecieran en la prensa unidos por un hombre, es un hecho. Al menos, eso es lo que se deduce de su último movimiento. La modelo parece no haberse recuperado de la puñalada en al corazón que supuso para ella que Selena tuviera un romance con su ex, The Weeknd.

¿En qué nos basamos? Bella aceptó que Selena la siguiera en Instagram hace un par de semanas, pero por lo que no ha pasado es porque le comente una foto. Concretamente una en la que aparecía en un juego de luces y sombras y que a Gomez, tal y como manifestó, le parecía "impresionante". Incluso, llena de amor, porque colocó un 'emoji' con corazones en los ojos.

¿A quién podría molestarle algo así? A Hadid. Lo sabemos porque, inmediatamente, hizo desaparecer la publicación. Vamos, que la borró para que no quedase ni rastro de Selena en su tablón. Los fans de esta han querido demostrar que, aunque ya no pueda verse en Instagram, aquello sucedió.

Las críticas a Bella por este feo gesto no son la única polémica a la que tiene que enfrentarse estos días. Unas declaraciones en las que, la mujer a la que hemos visto desfilar como ángel de Victoria's Secret, dice no sentirse cómodo desfilando en ropa interior, porque tiene inseguridades con su cuerpo.

Eso, que diga no sentirse ni sexy ni poderosa y el hecho de que un cirujano plástico concluyera recientemente que es la mujer más bella del planeta atendiendo a la 'proporción áurea', ha provocado un enorme revuelo y un debate sobre si sus palabras son adecuadas y el ejemplo que pudiera estar dando.

No está siendo la mejor semana de su vida...