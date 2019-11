25 nov 2019

Gloria Camila Ortega, que da pocas declaraciones a la prensa (pero cuando las da, sentencia) fue uno de los rostros destacados que este fin de semana en la 24º edición del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza (SICAB). Allí, además de enseñar que tiene nuevo 'look', aclaró ciertas cuestiones sobre su vida privada que llevan revoloteando la actualidad los últimos días.

Porque, tras romper con Kiko Jiménez, su pareja en los últimos cuatro años, decidió encerrarse en su familia y en su entorno de amigos más íntimos para pasar el chaparrón. Ahora, dice estar "muy feliz con mi vida en estos momentos. Estoy reconstruyéndome". Aprovechaba esta cita con la prensa para desmentir que esté comenzando un noviazgo con Iván González. Ya lo había hecho, pero ante la insistencia de los medios, quiso recalcar que está soltera y sin compromiso a la vista.

Su respuesta concreta en relación a este tema encerraba una indirecta clara a su ex: "Hay que pensarlo todo antes. Yo prefiero hacerlo todo con más cautela, con cuidado". A Kiko no le han sentado nada bien las declaraciones, porque se las ponían este fin de semana y saltaba como un resorte: "No ibas con cautela cuando me fuiste desleal". Porque, claramente, Gloria Camila se refería a ese tejemaneje que se trae con Sofía Suescun y que no le impidió tontear en la casa de 'GH VIP 7' con Estela Grande.

"Me siento una mujer valiente y fuerte", decía la hija de José Ortega Cano, que también decía sentirse "renovada". Esa renovación, por fuera, salta a la vista. Por dentro, solo ella, que ha tenido que hacer frente a las informaciones que ha ido distribuyendo Jiménez en los medios desde el punto y final de la relación, sabe bien cómo ha tenido que levantarse.