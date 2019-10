27 oct 2019

Desde que se conociese la noticia del final de la relación de Gloria Camilia y Kiko Jiménez, no han cesado de salir informaciones que relacionarían al exconcursante de 'GH VIP' con Sofía Suescun antes de que esa ruptura se produjese.

Por más que ambos se han encargado de negarlo de plató en plató, la verdad siempre sale a la luz, como ha ocurrido en este caso. Y es que, ha sido en 'Sábado Deluxe' donde el joven afirma haber mantenido un idilio con la apodada 'reina de los realities' cuando todavía estaba con la hija de Rocío Jurado.

"Bueno, sí fui infiel, ya estaba muy mal con Gloria. Fue en un viaje a Barcelona con 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pasamos un día perfecto, cenamos y... fue una noche maravillosa", ha contado Kiko Jiménez, afirmando también que esto fue el detonante de su ruptura.

Al parecer, en esa noche fue Sofía la que le robó un beso. "Me agarró con fuerza y deseo, y yo no me quité", confesó, pero por respeto a su entonces pareja decidió no ir más allá. "Marcó un antes y un después, y sí me arrepentí de no pasar con ella la noche, pero lo hice por respeto", añadió.

De todo esto, Gloria Camila Ortega no tenía ni idea. De hecho, tal y como confesó el exconcursante de 'GH VIP': "Ella se estará enterando de esto ahora".