22 oct 2019

Le ha dicho de todo menos bonita. Incluso, se ha apropiado de la ropa que se dejó en casa de su ex. Sofía Suescun y Gloria Camila son, en estos momentos, enemigas públicas reconocidas. Pero eso podría cambiar próximamente. O eso es lo que pretendería la navarra, que ya ha anunciado sus intenciones...

La actitud de Kiko Jiménez durante su concurso en 'GH VIP 7', con un tonteo excesivo con Estela Grande, han llevado a la hija de Maite Galdeano a intentar contactar con Gloria y tratar de tener un acercamiento en busca de empatía ante del dolor por el comportamiento del joven de Linares.

"Cuando una coge un rebote de celos y está insegura puede recurrir a la ex", era la sorprendente revelación de Sofía ayer en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Y que no sabremos si tendrá respuesta, teniendo en cuenta que, cuando la relación entre la hija de José Ortega Cano y Kiko se rompió, esta intentó hablar con Suescun para saber si los rumores de un romance entre ellos era verdad, y no encontró respuesta.

Sofía dejaba claro que, efectivamente, le ha dado una nueva oportunidad a su pareja, pero que no olvida. "Los vídeos con Estela no desaparecen", era la advertencia más que clara a Kiko, que también se llevaba la reprimenda de la presentadora del programa, Toñi Moreno, por el comportamiento que está teniendo en las últimas semanas ante las cámaras.

Aunque él encontraba algo positivo, y es la cantidad de tiempo que ha pasado con su chica desde que la audiencia decidió sacarlo de la casa de 'GH VIP 7': "No hemos dormido prácticamente nada. Salimos anoche a las dos de la mañana, no hemos dormido, no hemos parado de hablar. Y cuando nos toca levantarnos prácticamente no dormimos, pero fíjate, aquí estamos".