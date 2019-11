25 nov 2019 sara corral

Los actores, Natalia Sánchez y Marc Clotet fueron padres hace apenas 10 meses. Tras la llegada de su hija, Lia, los jóvenes viven en una nube de felicidad, y es que tanto en lo personal como en lo profesional, crecen cada día más.

Hoy, han decidido sorprender a todos sus seguidores con una noticia que, sin duda, dará mucho de lo que hablar.

"Nuevo bebé en camino", comenzaba escribiendo Natalia, a lo que continuaba: "No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene...¡volvemos a aumentar la familia!.La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible!".

Además, la joven actriz se sinceraba en esta última publicación. "Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos..., no paro de repetirme a mi misma que; con paciencia, amor y Marc , que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien...", decía.

"¡La familia crece! Hace poco más de un año compartí con vosotros la noticia que más ilusión me ha hecho. Hoy, con la misma ilusión, aunque con más ojeras y mucho más ocupados", escribía Marc en su cuenta personal de Instagram.

Enhorabuena pareja.