26 nov 2019 sara corral

Hiba Abouk es sin duda una de las actrices más reconocidas y aclamadas de la actualidad. Y es que tras su interpretación en 'El principe' la joven ha ido convirtiendo en oro todo lo que toca.

Hace poco, la actriz desvelo que estaba muy feliz y embarazada junto a su chico, Achraf Hakimi.

Ayer, la joven desveló algunos de los secretos más ocultos de su embarazo. "Estoy comiendo muy bien y muy sano, también porque llevo otra vida dentro de mí, otro corazoncito, y hay que cuidarlo mucho", comenzaba diciendo la actriz.

Hiba y su chico vivían juntos en Alemania, aunque ella se ha desplazado a Madrid y ha asegurado no moverse de aquí. "Ya no me muevo. El año que viene, si todo va bien, le veréis la carita. El padre va a tener que ir y venir, no le queda otra, cuando su agenda se lo permita".

"Es increíble la gente que lo adivina. Dicen que la tripita más puntiaguda es un niño, que la tripita más a lo ancho es una niña... Qué curioso, ¿no?", decía irónicamente despistando a las preguntas, a lo que añadía: "El nombre ya está decididísimo. Todavía no lo digo, porque no lo saben ni mis padres".