28 nov 2019

Se marchó de vacaciones de verano y, en medio de Sri Lanka, sin que lo supiera prácticamente nada, se casaba. María Patiño sorprendía a sus 'followers' con una imagen en sus redes sociales anunciando que había celebrado su boda. Ni siquiera sus amigos más íntimos de 'Sálvame' estaban al tanto de los planes que tenía. Hubo, incluso, algún mosqueo.

El más notable, con Jorge Javier Vázquez, al que no le gustó alguna contestación en un intercambio de mensajes que fue subiendo de tono. Estuvieron semanas sin hablarse y escenificaron la reconciliación en el plató de 'Sábado Deluxe', no sin antes echarse en cara todo lo que les había molestado al uno del otro.

Quizás esa sinceridad es lo que haya permitido que su amistad perdure todo este tiempo. Y que él sea uno de los dos compañeros de programa que estarán presentes en la recelebración de la boda de María. Sí, en 2020 realizará otra boda, con validez legal. Un acto íntimo con un número reducido de invitados.

"Sí, me caso en el 2020, ya lo dije, que voy a hacer las cosas como considero que tengo que hacer", saciaba la curiosidad de Jorge Javier ayer por la tarde. "No me voy a casar por la iglesia, pero me encantaría ponerme un velo blanco", añadía, dando alguna pista de lo que podrán ver los pocos afortunados que asistan.

Y, antes de que se mosquease de nuevo, era cuando hacía efectiva esa invitación. A él y a otra compañera: "No voy a invitar a nadie. A Belén Esteban sí y a ti también". Un par de frases con las que no da lugar a debates o especulaciones con la lista de los presentes.