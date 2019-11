29 nov 2019

Cuenta atrás para que Jorge Javier Vázquez vuelva a pasar por el quirófano por segunda vez como consecuencia del ictus que padeció el pasado mes de marzo. El presentador advirtió semanas atrás que iba a tener que operarse de nuevo, y esta semana hemos sabido que la cirugía está programada para el próximo martes, 3 de diciembre.

Anoche, en una gala tensa tras la expulsión de Antonio David Flores que se enganchó en plató con Kiko Jiménez, el presentador tuvo la oportunidad de despedirse de la audiencia de esta edición de 'GH VIP', y de la de la audiencia de Telecinco. Sí, se va a hacer raro, pero no será él quien pronuncie el nombre del vencedor a mediados de diciembre. Será Carlos Sobera quien cargue con la responsabilidad de sustituir a uno de los pesos pesados de la cadena.

Carlos Sobera será el sustituto de Jorge Javier Vázquez en las galas de 'GH VIP 7'. pinit cordon press.

El presentador se despidió también de los concursantes que aún continúan en Guadalix de la Sierra (puede ser anecdótico o no, pero son todo mujeres). "No estaré en las próximas semanas, me tienen que operar, pero ojalá pueda estar con vosotros en la final. Quiero daros las gracias por esta edición histórica, os seguiré viendo desde casa, gracias por todo", eran sus palabras. Las que hacían que Mila Ximénez, una de sus grandes amigas, se rompiera en llanto.

A Jorge Javier le tocó tranquilizarla, una vez más: "Es algo programado y en principio no tiene tanta importancia como la primera. Mila, te quiero tranquilizar, no te preocupes, a ver qué pasa. No sé cuando nos veremos, pero tranquila". Ella no paraba de llorar mientras le daba el mensaje, y eso que aún no sabe que, incluso, ha dejado su testamento redactado por lo que pudiera pasar.

El badalonés tendrá que hacer un paréntesis. No está previsto que se incorpore de nuevo al trabajo hasta que no pasen las Navidades. Un tiempo de descanso y recuperación que, como el mismo apuntó en su blog, le libra del quebradero de cabeza que puede suponer tener que elegir un destino de vacaciones.