30 nov 2019

Estos últimos meses han sido complicados para Laura Matamoros. La 'influencer' ha tenido que superar su ruptura con Daniel Illescas, con el que vivió un gran amor, breve pero intenso, y ha realizado varios cambios en su vida. Poco después de finalizar su noviazgo con Illescas, unas imágenes junto a Benji Aparicio dejaban abierta la puerta a una posible reconciliación con el padre de su hijo, Matías.

Ahora, la hija de Matamoros ha respondido a los rumores en 'Arusitys Prime', el programa de Alfonso Arús de Antena 3. Allí, Laura ha confesado que su relación con "Benji nunca se ha roto. Es muy normal que nos hagan fotos juntos porque la relación de amistad nunca se ha dejado".

Eso sí, Laura ha querido dejar muy claro que entre ellos no hay nada más que una bonita amistad por el hijo que les une: "Le quiero muchísimo y es el papá de mi hijo, y nos vemos de vez en cuando, pero es porque hay un motivo muy grande para hacerlo". Pese a zanjar los rumores, ella no ha cerrado la puerta a nada: "No sé las vueltas que da la vida, pero ahora mismo no es así, no somos pareja".

Sobre Daniel Illescas no ha querido 'mojarse' demasiado, reconociendo solo que eso "pasó" y que cree que fue una equivocación exponerse tanto: "A lo mejor ha sido demasiado exponerlo".