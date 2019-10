21 oct 2019

Las fotos sin maquillaje se han convertido ya en la nueva moda oficial de Instagram. De hecho, pocas son las influencers que quedan por unirse a este fenómeno 'no makeup', al que ya se han apuntado algunos rostros conocidos como Sara Carbonero, Sandra Barneda o la mismísima Jennifer López, entre otras.

Un movimiento en el que las caras al natural y completamente lavadas han tomado el relevo de los clásicos rostros perfectos con maquillaje o filtros. Y al que ya hay una nueva famosa que se ha apuntado: Laura Matamoros.

Así es, la influencer ha compartido con sus más de 800 mil seguidores de Instagram, la realidad de su rostro, que por cierto nos parece perfecto. Y es que Laura Matamoros cuida al máximo su piel, eso ya nos lo ha demostrado numerosas veces a través de la red social y también nos lo evidenció con esos 3 tips de belleza que nunca deja de lado para salir a la calle con una piel y cabello perfectos.

"Pues bueno, sin maquillar y natural... sacamos esto", ha escrito Laura Matamoros en esta instantánea en la que aparece con un divertido gesto y con su rostro completamente lavado.

Una nueva imagen de la influencer, que en apenas un día ya acumula más de 38 mil 'me gusta' y más de 190 comentarios, en los que hemos comprobado que la mayoría de sus seguidores y seguidoras de Instagram prefieren que la influencer deje a un lado el maquillaje: "Pues bien guapa, otras ni con kilos de make up lo son. A veces lo natural y sencillo es lo más bello", "No lo necesitas", "Estás aún más guapa sin maquillaje", "Lo natural gusta mucho más"..., estos han sido algunos de los muchos comentarios que hemos encontrado en dicha publicación.

Está claro que lo natural y real ha vuelto a ganar por partida doble y esta vez Laura Matamoros nos ha dado toda una lección de ello. Una naturalidad sin maquillaje, ni filtros con la que cada vez más famosas nos demuestran que los viejos cánones de belleza ya han quedado aparcados en el pasado y que los rostros naturales y con imperfecciones también pueden ser bonitos.