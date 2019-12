10 dic 2019

Cuando una es Beyoncé no hay crítica destructiva que pueda hacerte mella. Mucho menos si esta habla de tu cuerpo y de los cambios experimentados con los años y con la maternidad. Pero, de vez en cuando, una tiene que dar un puñetazo encima de la mesa, tal y como ella acaba de hacer.

A la artista le han preguntado durante una entrevista qué piensa sobre los comentarios a los que ha tenido que hacer frente en estos años por las fluctuaciones de peso sufridas. Hay que recordar que Queen B tiene 38 años y tres hijos, dos de ellos, mellizos.

"Con el paso del tiempo he aprendido a que todo me de igual. En especial, todas las críticas que tienen que ver con mi peso no me importan una jodida mierda", han sido sus palabras, tan explícitas que más no se le puede añadir... o sí.

Pues sí, porque la artista continuaba con su reflexión: "La maternidad me ha enseñado a valorarme por lo que soy y no por mi apariencia física. Si hace 15 años alguien me hubiese dicho que mi cuerpo pasaría por tantísimos cambios no me lo hubiese creído, pero ahora mismo no podría estar más orgullosa de mis curvas".

Si alguien más tiene ganas (y valor) que le rebata este argumento genial sobre la aceptación de su cuerpo con el paso de los años y las huellas que dejan las vivencias.