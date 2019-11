19 nov 2019

Las colecciones curvy con más sentido, sensibilidad y conocimiento de las siluetas femeninas han tomado buena nota. De hecho, cada vez escasean más los enormes vestidos sueltos, los camiseros sin forma o los (preciosos) diseños minimalistas en color marrón, beis o negro con faldas evasé que tanto están triunfando en la tendencia. La razón es obvia: a las curvys no nos quedan bien. Son estilos pensando para cuerpos delgados a los que un volumen extra no les va nada mal. No es nuestro caso, así que no debemos dejarnos conquistar por su encanto romántico o sus promesas de comodidad. Abracemos la política de estilo de Beyoncé, al menos en los estilismos de fiesta. Si tienes curvas, lúcelas.

Impresionante vestido adornado con plumas, bajo el que adivinamos un potente corsé. pinit INSTAGRAM

En H&M disfrutamos de una política de tallas que corre a favor de los cuerpos plus: los mismos vestidos que se proponen para la talla 38 los solemos encontrar, sin problemas, hasta la 50. Eso nos permite optar por diseños que marcan la silueta, en vez de recurrir a estilos más anchos que la sepultan. Todo lo que sea remarcar la cintura nos va a venir bien. Tanto si tenemos la suete de tener una silueta reloj de arena como si no. En este caso, tus aliados con los cinturones. Esta temporada se llevan muchísimo incluso en versión obi. Recurre a ellos.





VER 7 FOTOS La colección de fiesta más romántica y lujosa es la H&M Conscious Exclusive

Beyoncé lleva un vestido de glitter amarillo que es una segunda piel. pinit INSTAGRAM

Tenemos el ojo abarrotado de imágenes en las que son las mujeres más esbeltas, con mínimas curvas, las que lucen los vestidos de fiesta más ajustados. Pero basta mirar los perfiles de Instagram de Beyoncé, Kim Kardashian o incluso Rosalía para ver que existen otras formas, más llenas y curvilíneas. Romper el monopolio del cuerpo único, algo que podemos hacer por fin gracias a Instagram, nos permite vivir con más libertad nuestro disfrute de la moda y también el propio cuerpo. Estas fiestas no te cortes con tu look. Si vas cómo con el traje negro de todos los años, genial. Pero si quieres lucir un estilismo sexy, adelante. Estamos deseando verte.