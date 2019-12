11 dic 2019

Al final, lo han arreglado. Ni a él parece importarle tanto el acercamiento a Kiko Jiménez (a pesar de perder más de 15 kilos y de haberse mostrado devastado en televisión) ni a ella que baile de manera sensual con Lola Ortiz. Diego Matamoros y Estela Grande han aprovechado estos días, desde que ella salió de la casa de 'GH VIP 7', para hablar de manera sosegada y dejar las normas de su matrimonio claras.

Y parece que, la primera de ellas, es de la de que no consentirían una infidelidad. En ninguno de los dos sentidos. Han dado una entrevista en pareja a la revista 'Semana', abriendo las puertas de su casa y ofreciendo las reflexiones que han realizado y las conclusiones a las que han llegado para poder continuar con su relación en el punto que lo dejaron antes de que ella se marchara a Guadalix de la Sierra.

Son contundentes en esa publicación: "Nuestro matrimonio está por encima de todo". No es lo único que ella deja claro con palabras que no dan rodeos, porque también dice haberse sentido "estafada emocionalmente" por Kiko en ese juego dentro del 'reality' que aún no sabemos a dónde quería llevar a parar.

Estela reconoce que su marido ha tenido que aguantar lo indecible defendiéndola, algo por lo que le ha pedido mil veces perdón. Además, sostiene que esto no deja de ser una anécdota si tenemos en cuenta los momentos complicados que han tenido que atravesar como pareja desde que se conocen.

Los que esperaban una ruptura, no la van encontrar (el máximo valedor de esa opción era Kiko Matamoros, padre de él). Esta experiencia y la dureza con la que han tenido que afrontarla por separado, ha fortalecido la relación.