11 dic 2019

Se llama 'Feminist Santa Baby', la artista detrás de él es Miley Cyrus y es el mismo villancico feminista que causó revuelo y polémica a partes iguales la pasada Navidad después de que ella lo interpretara en el sofá del programa de Jimmy Fallon. Ahora, parece que quiere convertirlo en un clásico, le pese a quien le pese.

Miley, que en los últimos meses ha regresado a protagonizar titulares teñidos de rebeldía (concretamente desde que hiciera público que se iba a divorciar de Liam Hemsworth), ha rescatado aquella actuación y la ha colgado en su cuenta de Instagram. Se pone en modo navideño y, de paso, reivindica los derechos de las mujeres.

"Santa baby, no necesito ninguna joyería de lujo. Tengo algo más en mente. Santa baby, no necesito tus regalos esta noche. ¡No más pieles, he tenido suficiente y puedo comprar mis propias malditas cosas!", se la escucha cantar en ese nueva versión adaptada a los tiempos del popular 'Santa Baby'.

Unas líneas a las que acompaña una frase tan contundente y reivindicativa como "la igualdad salarial es el mejor amigo de una mujer". Y, sin duda, teniendo en cuenta que en estas fechas todo queda impregnado por la Navidad, un villancico es una manera más que inteligente para hacer calar en la sociedad un mensaje tan importante como este.

¿Le hará sombra a la mismísima Mariah Carey y su mítico 'All I want for Christmas is You'? Por el momento, ha presentado sus credenciales.