13 dic 2019 sara corral

Noemí Salazar se ha convertido en la última expulsada de la casa de 'GH VIP 7'. Sin embargo, antes de abandonar la casa de Guadalix, la reina del brillo ha tenido la oportunidad de poder disfrutar de un emotivo momento junto a una de las personas que más quiere. Lo que no se esperaba, era lo que esta le iba a contar.

Su madre, Raquel Salazar, acudió a la casa para darle fuerzas a su hija. Algo que se convirtió en un tierno reencuentro y acabó con alguna que otra confesión por parte de la participante de 'Los Gipsy King'.

"Tú sabes que soy muy sentida. Yo no tengo filtro y no he nacido para que se metan con mi hija, yo no soy la de ‘las paperas del camión’. Tengo un pronto muy malo, sin querer, pero no pasa nada. Ya está todo solucionado", comenzaba diciendo la madre de Noemí.

"Has tardado en darte a conocer y te tenían de sosa. Y yo la verdad que la he liado un poco, pero todo ha acabado bien", le seguía diciendo riéndose. Sin embargo, Raquel le ha confesado algo que tenía muy preocupada a Noemí. "Tengo una depresión de caballo", decía la diseñadora.

A pesar de la información, Raquel ha intentado darle a su hija mucha fuerza, y entre risas ha dicho: "El Antón está hecho un fiera, menudo gígolo".