13 dic 2019

pocos días después de confirmar el embarazo en sus redes sociales, Albert Rivera y Malú ya han decidido en qué hospital recibirán a su primer hijo en común. La pareja está haciendo el seguimiento del embarazo en el hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, el mismo en el que el exlíder de Ciudadanos estuvo ingresado hace unos meses tras sufrir una gastroenteritis aguda. Allí será donde la cantante de a luz su bebé y se pondrá en manos del doctor Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, jefe de ginecología de dicho centro médico que será el único encargado de hacer el seguimiento de la gestación y de atender el parto.

Malú está siendo atendida por el jefe de ginecología del hospital HM Puerta del Sur

Sabemos que la madrileña ya ha superado el primer trimestre de embarazo y, aunque la pareja es muy celosa de su intimidad, se les ha visto frecuentar el hospital en varias ocasiones, siempre a horas en las que hay una menor afluencia de público, buscando no llamar mucho la atención. En una de sus visitas, fueron recibidos por el doctor Santiago Ruiz de Aguilar, director del centro médico y amigo de la artista. Parece ser que la pareja ya habría reservado la suite 231 del hospital para su ingreso hospitalario tras el parto, que tendrá lugar, previsiblemente, la próxima primavera.

Un secreto a voces

A pesar de que la pareja intentó ocultar que se encontraban esperando un bebé, los rumores empezaron a cobrar fuerza en el mes de octubre después de que una fan de la cantante publicara una foto en sus redes sociales en la que Malú se mostraba con una camiseta olgada que parecía dejar ver cierto abultamiento en su vientre. Sin embargo, la madrileña y el catalán guardaron silencio y no fue hasta hace unos días cuando decidieron hacer pública una noticia que ya conocían sus familiares más cercanos.

Albert Rivera se enfrenta a la paternidad ocho años después de la llegada de su primera hija

Fue a finales de 2018 cuando Malú y Albert comenzaron su relación sentimental, pero no lo hicieron oficial hasta el mes de julio cuando ambos abandonaron juntos el hospital donde Rivera permaneció ingresado a causa de una gastroenteritis aguda. Desde entonces, les hemos visto juntos en contadas ocasiones —una de ellas en un bar de carretera durante su viaje en coche al sur del país, unas imágenes que emitió en exclusiva 'Sálvame' (Telecinco)— y aunque Albert evitó citarla durante su dimisión, no se olvidó de ella en su discurso tras su retirada de la política el pasado mes de noviembre. "Ha llegado el momento de servir a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantando, aguantándolo todo, contra viento y marea" y añadía "permitidme que me dedique a los que más quiero, a mi familia y a ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, y mejor amigo". Y es que la vida del exlíder de Ciudadanos está a punto de cambiar para siempre. Padre de una niña, Daniela, junto a su primera pareja Mariona Saperas, Rivera se enfrenta de nuevo a la paternidad ocho años después de recibir a su primera hija. La experiencia del expolítico será sin duda de mucha ayuda para Malú que afronta por primera vez la maternidad.