18 dic 2019

Desde que Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron, mucha gente dejó de creer en el amor. En ese mismo momento, el #teamJenniferAniston se levantó con la esperanza de que hubiera reencuentro entre la pareja.

Hace unos meses la prensa lo tenía claro: podrían estar juntos. Pero el rumor se disipó y tanto Jennifer como Brad hicieron vidas separadas.

Ahora, con una fiesta de Navidad por medio los rumores han vuelto a tomar forma y cuando el río suena...

pinit gtres

Y es que, Jennifer organizó hace unos días una fiesta de Navidad en su casa de Be Air, en la que se puedieron ver varias caras conocidas como Kate Hudson, Kimmy Kimmel o el mismísimo Brad. En esta época tan especial del año la actriz quiso reunir a sus seres queridos y no quiso que su ex marido se perdiera la ocasión.

Según ha informado el postar de noticia E!News, el actor llegó muy pronto, se quedó toda la velada y fue el último en irse de la celebración... solo el tiempo dirá si el amor ha vuelto o solo una simple amistad.