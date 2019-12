22 dic 2019

No han sido unos meses fáciles para Bertín Osborne. El presentador de 'Mi casa es la ruya' se creó un aluvión de enemigos en las redes sociales, especialmente en Twitter, tras dos sucesos de los que no salió bien parado. El primero por una entrevista en la que afirmaba que las mujeres en España ya han conseguido los mismos derechos que los hombres, y el segundo por otra entrevista aún más antigua en la que afirmaba haber pegado a una mujer.

Una polémica que sigue rondando en su cabeza al volver a hablar de feminismo y violencia de género en el plató de 'Sábado Deluxe', donde ha aprovechado para explicar claramente su posición ante estos dos asuntos.

"Para empezar, estoy 100% de acuerdo con todas las asociaciones feministas que defienden los derechos de la mujer porque tienen los mismos derechos que el hombre en este país y eso no lo puede discutir nadie. No estoy de acuerdo con las asociaciones feministas españolas sobre la violencia de género. Soy peor que ellas", explicaba contundente Bertín y proseguía: "A cualquier hijo de Satanás que maltrate o viole a una mujer yo lo capaba como a los becerros y después, a chirona".

"Todo esto lo haría sin pestañear. Que no me venga nadie a decir que no soy beligerante con este tema", sentenciaba el cantante bajo los aplausos de los colaboradores. Y además, ha querido insistir y recalcar que sigue opinando lo mismo sobre las feministas: "Sería muy bueno que alguna vez las viéramos con pancartas y chillando delante de las embajadas de esos países vergonzosos donde todavía lapidan a las mujeres o las mutilan".

Las críticas no se han hecho esperar y tanto él como Belén Esteban, que le ha apoyado y aplaudido, han recibido cientos de comentarios en Twitter.

Tumbado en el sofá viendo a Bertín Osborne diciendo gañanadas y Belén Esteban aplaudiéndole.

Este es mi sábado noche señores, soy todo un triunfador. — Andrés E. (@andresete13) December 21, 2019