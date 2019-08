24 ago 2019

Bertín Osborne no sale de una y ya está dentro de otra. Desde que confesara que "el feminismo no es necesario en España", tiene a las redes sociales encima.

Porque no solo tuvo que aclarar lo que dijo incluso contestando a otros personajes famosos como Gabriel Rufián o la periodista Julia Otero, si no que a su vez salió a la luz una polémica entrevista junto al periodista Jorge López Pedrol en la que afirmaba haber pegado a una mujer.

Así, el cantante ha decidido publicar otro vídeo en Twitter aclarando dicha información pero de la que no ha vuelto a salir muy bien parado... "Esto parece que está tomando tintes personales y muy desagradables. Ayer alguien publicó una entrevista mía de hace 25 o 26 años donde yo decía que había pegado a una mujer", comienza diciendo Bertín.

Y confesaba: "Vale, sí, efectivamente, fue a mi hija Claudia, la pequeña con cinco o seis años con una rabieta descomunal. Como comprenderéis, un azote de padre... pero no me sentí bien ni orgulloso por haberlo hecho. Esto es una tema que he hablado con ella muchas veces y que por curiosidad podéis preguntarle a ver lo que opina". Y concluye: "Esa ha sido la única vez en mi vida que yo le he levantado la mano a una mujer".

Rápidamente, los usuarios han encontrado que las fechas no cuadran, ya que la entrevista está realizada en el año 1985 y su hija Claudia nació cuatro años después, en 1989. Una información por la que de nuevo le han tachado de mentiroso. ¿Qué será lo próximo?

