22 dic 2019

A tan solo unos días de poner fin al año, la larga lista de las rupturas de famosos más sonadas en 2019 se alarga: Makoke y Tony Spina han decidido acabar con su relación de casi un año de duración. El italiano ya no será su mayor defensor.

Lo ha confirmado la ex de Kiko Matamoros en 'Viva la vida' en una entrevista en la que, rota de dolor y entre lágrimas, ha explicado los motivos por los que no seguirán siendo pareja.

"Rompimos el 2 de diciembre pero todavía no lo habíamos hecho público. En un principio yo tomé la decisión, intentamos retomarlo y en la segunda parte él ha decidido que no podemos seguir así", explicaba Makoke bajo la atenta mirada de Emma García y el resto de colaboradores.

Y aunque han seguido en contacto por el cariño que se siguen manteniendo, la ex modelo parece tener claro que su idilio amoroso tras salir de la casa de 'GH VIP 6', no iba a ningún lado: "Estamos en etapas diferentes y la diferencia de edad se nota. Yo cargo con una mochila porque nunca he estado sola desde que tuve a mi hijo. Siempre he tenido dependencia emocional".

Una etapa que afronta con pena pero también con madurez. Makoke ha asegurado que nunca hubo terceras personas y que ahora quiere experimentar lo que es estar sola durante un tiempo y no vivir "emocionalmente pegada a alguien" ni tener que dar explicaciones. A pesar de ello, ambos han optado por seguir manteniendo una buena relación de amistad.