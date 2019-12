23 dic 2019 sara corral

Gloria Camila Ortega ha vivido un verano de lo más intenso. Y es que desde que rompió con el que fuera su novio, Kiko Jiménez, su vida ha sido una montaña rusa con las continuas peleas y enfrentamientos entre ambos y la nueva pareja del joven, Sofía Suescun.

Ahora que el año está apunto de terminar, Gloria ha decidido decir algo.¿Será una indirecta para el exconcursante de 'GH VIP'?.

¿Lanza Gloria Camila una indirecta a Kiko Jiménez? pinit gtres.

"No me desees un feliz año nuevo si has tenido todo uno viejo para hacérmelo un poco más feliz y no has querido hacerlo", eran las palabras que Gloria escribía en su cuenta personal de Instagram.

Aunque hace mucho tiempo que Gloria y Kiko no tienen ningún enfrentamiento, ¿puede que se esté refiriendo la joven a él?, ¿O puede que sea una reflexión general para todos aquellos que le han fallado este año?. Lo que si sabemos es, que de ser cierto, esta no sería la primera vez que ambos utilizan las redes para atarcarse, ya que durante muchos meses nos han hecho testigos de esa guerra.

En otras ocasión, Gloria ya ha jugado al despiste con frases tan cortantes como estas: . "Estoy siguiendo una dieta sana: ya no como mentiras. Gerardo Cardona Velasco" o "Érase una vez la princesa que no necesitó ningún principe para hacer su historia. Alejandro Castro Castro".

¿Tendrá algo más que decir al respecto? ¿Se habrá sentido más de alguno identificado? Tendremos que esperar para verlo.