24 dic 2019

Sucedía este fin de semana. La revista 'Lecturas' adelantaba que la relación entre Makoke y Tony Spina estaba rota y era quien, en el plató de 'Viva la vida', donde colabora, lo confirmaba. Atrás quedaba casi un año de amor, con un breve paréntesis, que no ha podido llegar más lejos... Primordialmente, porque se encuentran en momentos vitales diferentes.

Pasadas unas horas, el foco de interés se posaba sobre la cabeza del exmarido de ella. Kiko Matamoros era preguntado por su opinión sobre este punto y final, y trataba de ser lo más correcto posible, habida cuenta de que no acabaron como sería deseable tras más de una década juntos y una hija en común.

"No me produce tristeza, alegría, ni nada… Cuando rompes una relación evidentemente te tiene que afectar…", comenzaba a responder., midiendo mucho las palabras. No es para menos si tenemos en cuenta la dureza de algunas de las broncas que han tenido en directo desde que tomaron caminos separados, en el verano de 2018.

"Hace tiempo que estoy desvinculado emocionalmente de esta señora. Es la madre de mi hija pero no voy a tener sentimientos especiales. Está fuera de mi vida. Me estoy llevando un disgusto…", continuaba después de que le pusieran en vídeo de Makoke explicando qué había pasado para que regresase a la soltería.

Kiko incidía en que su exmujer había incurrido en algunas contradicciones durante su discurso ante la audiencia de Telecinco: "Como espectador, el relato me pareció en un tono muy confuso, muy incoherente, no entendía nada, no sé si estaba hablando en clave…".

Y tampoco se callaba al escuchar a Makoke decir que, si tuviera 25 años, no dudaba de que Tony habría sido el padre de sus hijos. Matamoros, con cierto tono dolido, sentenciaba: "No sé si a sus hijos les hubiera gustado que Tony hubiese sido su padre".