31 dic 2019

¿Se puede ser Sharon Stone y tener problemas para ligar? Se puede. Muy lejos queda ya aquel cruce de piernas en 'Instinto básico' que se convirtió en todo un símbolo de la seducción. Ahora, a sus 61 años y tras haber tropezado varias veces con la piedra del desamor, ha tomado la determinación de recurrir a las 'app' de ligoteo para tratar de encontrar a su media naranja. Y, ahí, también parece estar encontrando obstáculos...

La actriz se registro en Bumble, una app para buscar pareja. El problema es que muchos usuarios pensaron que era una cuenta falsa y lo denunciaron. ¿El resultado? Los responsables de la plataforma boquearon el perfil y dejaron a Sharon con un palmo de narices. "No me excluyáis de la colmena", decía en Twitter en tono de broma.

Las reacciones de sus seguidores no se hacían esperar. "Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, ¿qué nos queda al resto?", se lamentaba uno. Aunque, quizás, este otro sea el que refleje en sentir de la mayoría de la humanidad: "Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros".

Stone no tuvo que esperar mucho para ser incluida de nuevo. Era Clare O'Connor, la directora de Bumble la que le contestaba poco después para darle la buena noticia de que su perfil sería activado de nuevo. "Créenos, te queremos en nuestra colmena. ¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor", eran sus palabras.

Ahora, Sharon puede continuar con ese rastreo en la red en busca del amor. La estrella de Hollywood, al margen de esos romances que pueden haber durado más o menos en el tiempo, ha estado casada en dos ocasiones. La primera, con el productor Michael Greenburg, entre 1984 y 1987. La segunda, con el periodista Phil Bronstein, entre 1998 y 2004.