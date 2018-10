31 oct 2018

A su 60 años, esta actriz que se hizo famosa por el cruce de piernas más sensual del mundo, puede presumir de juventud, porque esta condición –ya se sabe– es más una actitud que otra cosa. Jovial, entusiasta y con fama de positiva, su imagen es el vivo reflejo de su forma de ser, de su “buenrollismo”. Pero no solo eso.

Entrada ya en lo que se conoce como tercera edad, de Sharon Stone se puede decir sin que resulte hiperbólico que sigue siendo todo un pibón. La genética y la medicina estética bien aplicada contribuyen a que la actriz luzca tan espectacular, pero hay un aspecto que, aunque pueda pasar desapercibido, es el pilar de este look tan joven y actual: su pelo.

Un experto en estas lides nos desgrana todos y cada uno de los detalles que hacen que la cabellera por la que parece haber apostado en los últimos tiempos le reste años a la protagonista de Instinto Básico. “Un pelo corto a esta edad rejuvenece porque aporta dinamismo, frescura y modernidad, pero hay que hacer la elección idónea según el tipo de cabello. Para empezar, el corte tiene que permitir que se pueda peinar de forma natural, casi texturizado y nada más. En España, las mujeres se cortan el pelo para asumir que son mayores, mientras que en Francia lo llevan corto a cualquier edad y es un corte muy moderno”, apunta Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Ella, que ha lucido el pelo largo, media melena, ondas, liso extremo, corte bob y hasta el pelo “frito” ha sabido encontrar, llegada la madurez, el estilo que más le encaja. Y esto, probablemente, no ha sido por casualidad. Tal y como señala el estilista, aquí no vale improvisar ni dejarse guiar por los gustos de cada cual; lo importante es ponerse en las manos de un especialista. “Lo primero es hacer una análisis de la morfología de la persona para ver qué tipo de cara tiene y qué corte es el más adecuado. Sharon Stone tiene un rostro perfecto, muy armonioso, y a ella le va lo que sea, pero antes de realizar un corte tienes que pensar en la estatura de la persona, la morfología, si tiene un cuello largo o no, etc. Si se tiene una frente ancha, por ejemplo, hay que huir del tupé, porque triplicaría la anchura; en ese caso, iría bien un flequillo largo”, remarca Sánchez.

Otro punto que escapa al gusto para convertirse en un factor que hay que consensuar con el estilista es la tonalidad del cabello. “Debe elegirse en función del color de base. Lo tonos platinos, las mechas californianas y los efectos con raíz más oscura son los más modernos”, revela el director de la Maison Eduardo Sánchez, quien hace un último apunte nada desdeñable para que el pelo nos quite años.

Y es que es sabido que, a partir de cierta edad –no importa que los 60 sean los nuevos 50, hay cosas que no cambian–, y más con la aparición de la menopausia, las mujeres pierden pelo en la parte frontal y el que hay se vuelve más fino o fosco, lo que en términos de imagen es sinónimo de vejez. ¿Hay solución? El experto sale en nuestra ayuda con una sugerencia indiscutible: “Hay que empezar a tratarlo antes de que llegue a debilitarse por la edad. Se debe someter a cuidados de hidratación en cabina con cierta periodicidad, seguir con un mantenimiento en casa con productos de calidad y reforzándolo con tratamientos específicos anticaída dos veces al año”.

