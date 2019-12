31 dic 2019

Se ha hartado. Así de fácil. Gianmarco Onestini, que hace poco menos de dos semanas entraba en la casa de 'GH VIP 7' para desear suerte a Adara Molinero de cara a la final y le llevaba un enorme ramo de flores, o puede más con el torrente de informaciones a las que está teniendo que hacer frente en los útimos días.

El sábado vimos como Adara daba en el 'Deluxe' su versión de los hechos de esa llamada que, entre el italiano y Antonio David Flores, grabaron sin su consentimiento. También le escuchamos a él entrando por teléfono y pisándose, el uno al otro, en sus explicaciones, dando muestra de que el entendimiento entre ellos va a ser un imposible.

La oleada de noticias no cesa y Gianmarco, que acaba de llegar a Bolonia para pasar el fin de año con su familia, estallaba en su cuenta de Instagram con unas palabras indirectas que no nos cabe la menor duda de que iban dedicadas a esa mujer con quien, los más ilusoso, pensábamos que iba a comenzar un bonito romance.

"Acabo de llegar a casa porque he estado esquiando con mi familia y me he enterado de lo que están diciendo en los programas", comenzaba diciendo Onestini en un vídeo colgado en sus 'stories' de Instagram. "Estamos en un nivel tan absurdo que ya no saben qué inventar. Yo creo que si mañana llueve o nieva, la culpa es siempre de Gianmarco Onestini. Siempre mi culpa", continuaba.

Tengo otras cosas que contestar que a estas tonterías y mentiras"

"Ahora os digo, estoy sinceramente cansado y tengo otras cosas que contestar que a estas tonterías y mentiras. Por lo tanto, que disfrutéis de estos días y pasadlo con vuestra familia hablando de cosas serias y divertidas", zanjaba el asunto, pero poniendo de manifiesto el tremendo enfado que le causa esta situación en la que la inmensa mayoría le señala como un estratega que nunca quiso tener nada serio con Adara.

Gianmarco se encuentra en la nieve, con su hermano. Horas antes de lanzar esta bomba, había colgado una imagen de los dos (la cuenta es privada) y, al lado, escribía: "¡Qué vida maravillosa! Esquiar en las Dolomites, mi hermano y nuestras sonrisas. Siempre adelante, siempre juntos, siempre reales hasta la muerte". ¿Otra indirecta para Adara?