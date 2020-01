5 ene 2020

Compartir en google plus

Después de que Adara Molinero se sentara en ese mismo plató, Hugo Sierra se ha convertido en la primera entrevista de 'Sábado Deluxe' del año 2020. El uruguayo ha hablado abiertamente del punto en el que se encuentra su relación con la ganadora de 'GH VIP' ahora que ella ha roto definitivamente con Gianmarco Onestini.

"Tenemos una relación cordial pero distante. No hemos hablado nada porque perjudicaría la situación. Sería oportuno hablar más adelante", ha comenzado diciendo, y ha sentenciado: "Se arrepentirá algún día de haberlo dejado conmigo".

El uruguayo ha querido aclarar que lo suyo con Adara "no es un punto y aparte, es un punto y final" y "es mentira que Adara me haya pedido volver", pero "en mi corazón está pero no voy a forzar". En una intervención telefónica, Adara ha declarado que Hugo le sigue "atrayendo como hombre".

Hugo también ha dejado entrever su participación en 'Supervivientes 2020'. "Se los adelanto, el niño va a estar tres meses o aquí en Madrid o en Mallorca, yo espero que sea en Mallorca. Después mi intención es que si no estamos juntos esté 15 días en Palma y 15 días en Madrid, esto dependerá de lo que suceda con mi vida laboral", declaró.