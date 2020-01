6 ene 2020

La relación de Adara Molinero y Hugo Sierra nos tiene desconcertados. Rompieron durante el paso de Adara por 'GH VIP 7', y aunque el uruguayo confirmó recientemente en 'Sábado Deluxe' que como pareja habían llegado a su final, los rumores no dicen lo mismo.

Y es que ahora que la azafata ha roto definitivamente con Gianmarco Onestini de la forma más drástica tras acabar el concurso, su antigua relación se ha puesto en el punto de mira. Concretamente en el punto de mira de José Antonio Avilés, el colaborador más polémico de 'Viva la vida'.

José Antonio ha confirmado en el mismo programa y bajo la atenta mirada de sus compañeros que Adara y Hugo tienen pactada una portada con una revista en la que supuestamente anunciarían juntos su reconciliación.

"No me quiero meter en un jardín pero me voy a meter. ¿Y si digo que en tres semanas, un mes, sale una portada de ellos dos posando con el niño diciendo que están muy bien?", comenzaba el colaborador.

A lo que Emma García no daba crédito y pedía que aclarase si tenía constancia de que esto ya se había llevado a cabo. "No se ha hecho pero la intención es de hacerlo, hay una propuesta encima de la mesa", explicaba muy seguro José Antonio, quien ha terminado por confesar que esta información de primera mano le habría llegado a través del propio hermano de Adara. ¿Será todo cierto?