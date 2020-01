7 ene 2020

Ha pasado tres semanas desde que finalizara 'GH VIP 7' y Gianmarco Onestini no ha olvidado el daño que le hizo la ganadora del 'reality', Adara Molinero. Claro, que él tampoco debía haber grabado esa conversación telefónica con ella que tanto ha molestado a la madrileña. Ni siquiera el amor y la ternura que inspiran las Navidades han servido para calmar unas aguas que bajan más que revueltas.

El italiano ha vuelto a la carga. Aunque de una manera más sutil que todas aquellas palabras, algunas elevando el tono de voz, que se dijeron en el último 'Sábado Deluxe' de 2019, con Adara en plató y él desde su casa, por teléfono. ¿Qué ha hecho ahora Gianmarco?

Pues subir un vídeo a su Instagram en el que se le escucha cantando un tema cuya letra parece ser una clara indirecta a la mujer de la que creyó enamorarse (o no, hay quienes siguen acusándole de montajista mientras se hace la víctima) en Guadalix de la Sierra, con la que creía que tendría una historia de amor más allá de esas cámaras que todo lo graban durante las 24 horas de día.

"Tú querías con los dos, no digas que no, yo te vi con él, él también te vio" o "sola te quedaste tú misma te lo buscaste", son algunas de esas frases que salen de la boca de Onestini, que no duda en darle más dramatismo bajando la cabeza, tratando de enfatizar en que está destrozado, o hacer un corazón roto con sus manos.