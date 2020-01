8 ene 2020

Ha hablado en más ocasiones de ella, pero, quizás, esta sea en la que lo ha hecho con una mayor crudeza. Julián Muñoz ha concedido una entrevista exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que no ha dudado en atacar con dureza a Isabel Pantoja, de quien dice que es una mujer "a la que le gusta mucho el dinero".

Una frase más que clarificadora en medio de un discurso en el que el que fuera alcalde de Marbella muestra arrepentimiento por haber dejado a la que era su mujer, Mayte Zaldívar, para irse con la tonadillera. "Me arrepiento de mi relación con Isabel. No me hubiera separado de Mayte, fui un descerebrado", es su confesión.

Unas palabras que contrastan con la cantidad de años que estuvieron juntos (nada menos que seis, entre 2003 y 2009) y las imágenes en las que parecían hacer alarde de que su historia de amor era idílica y ejemplar... hasta que saltó por los aires el Caso Malaya por el que ambos fueron condenados a cumplir pena de cárcel (también Zaldívar).

"Me creía el rey del Mambo por estar con la tonadillera más importante. Lo mío con Isabel fue un calentón. Durante el primer año sentí esa nebulosa de amor y poder. Quizás se enamoró de mi poder y yo de la parafernalia. Le gusta mucho el dinero", hace examen de conciencia un Julián al que habíamos visto bastante desmejorado físicamente en sus últimas apariciones.

De hecho, Muñoz no duda en relatar la cantidad de enfermedades con las que lidia en el día a día y que le permitieron obtener un tercer grado penitenciario (que casi manda al traste por la aparición de un vídeo en la Feria de Abril bailando sin los aparentes problemas de movilidad que le habíamos visto meses atrás).

Julián, que recuerda lo tenso que fue el último encuentro con la artista, relata como no lo había hecho nunca, el infierno en el que se convirtió una relación que les costó mucho a nivel de imagen pública a ambos.