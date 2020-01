13 ene 2020 sara corral

María Pombo es una de las 'influencers' más seguidas de la actualidad, aunque son muchos los que adoran a la joven, hay también un alto número de 'haters' que se dedican a hacerle la vida casi imposible. Ayer, cuando la joven volvía de un fin de semana de ensueño con sus amigos, compartió un desagradable momento con todos sus seguidores.

María Pombo comparte unos momentos desagradables. pinit

María compartió con todos sus seguidores unos vídeos de una 'youtuber' que insultaba a la 'influencer' Madamme de Rosa con palabras como "vieja", "pinta de guarrilla" o "su marido es muy feo". Tras compartir estos momentos, muy enfadada, escribía un texto donde se sinceraba.

"Se que no debería dar a este tipo de personas ni un minuto de gloria, pero son muchas las veces (y desde hace mucho tiemo) las que que tengo que aguantar estas faltas de respeTo y de educación", comenzaba diciendo María.

"Lo 'guay' ahora es contratar a gente para que vaya a eventos a reírse de otras personas y dejarlas en ridículo para luego emitirlo en televisión", decía también condenando a algunas cadenas.

María Pombo compartía estas imágenes a modo de denuncia. pinit

"Aún con todo esto, entiendo que se me critique, entiendo que no todos pensamos igual que lo que digo o hago no sean siempre un modelo a seguir para todas las personas. Pero de lo que si estoy segura, es de que jamás se me podrá echar en cara que he menospreciado, insultado o humillado a una persona gratuitamente por su físico o forma de ser públicamente. El sentido de las redes no es ese", sentenciaba muy enfadada María.

Y es que no es la primera vez que la joven tiene que enfrentarse a duras críticas. Últimamente, las polémicas que la rodean son cada vez mayores.