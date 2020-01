14 ene 2020

La participación de Mila Ximénez en 'GH Vip 7' ha traído una nueva guerra entre compañeros en 'Sálvame'. Concretamente, entre esta y Belén Esteban, que ha manifestado en multitud de ocasiones que no le gustaba nada cómo lo estaba haciendo Mila y ha llegado a pedir su expulsión cuando ha estado nominada.

Una vez fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, Ximénez ofrecía una entrevista en la revista 'Lecturas' en la que cargaba duramente contra la de Paracuellos del Jarama, sosteniendo que había consumado una "venganza" por cómo criticó ella su concurso en el mismo 'reality' hace un par de años. La tensión fue máxima en su reecuentro.

Y, aunque parece que las cosas se habían suavizado, lo cierto es que el hecho de que Esteban haya metido por medio a Belén Ro como culpable de ese distanciamiento entre ellas no ha sentado nada bien a Mila, que le paraba los pies a la princesa del pueblo en directo, en el 'Deluxe'.

Belén Esteban aseguraba que tras ver una foto de sus dos compañeras en Instagram, había atado cabos y que estaba convencida de que Rodríguez había malmetido tergiversando la realidad y jugando en su contra. Era entonces cuando Mila daba un paso al frente para desmentir que la teoría de Esteban fuese por buen camino.

"Te juro por Alba y por mis nietos que a mí Belen Ro no me ha dicho eso en ningún momento, no me ha metido ninguna mierda contra ti. Belén Ro lo único que ha hecho es defenderme durante tres meses", eran las palabras de Ximénez. Pero la duda ya estaba sembrada. ¿Es ella la tercera en discordia de esta nueva enemistad pública?