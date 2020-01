15 ene 2020 sara corral

Alma Cortés Bollo ha vivido un año de lo más intenso, y es que la noticia de su embarazo resonó en todos las revistas y platós, sobre todo en el de su madre, Raquel Bollo, a quien al principio le supuso un fuerte disgusto. Sin embargo, una vez pasados todos esos momentos, la ilusión de la familia por recibir a la pequeña le da a Alma toda la energía necesaria.

Hoy, la joven nos ha desvelado una muy buena noticia, y nosotros te la contamos.

La joven, que está ya en la recta final de su embarazo, ha decidido seguir estudiando a pesar de los malestares del momento. Y aunque le parecía algo imposible, lo ha conseguido. "Sé que os tengo súper abandonados, pero es que estoy de exámenes, como todos los universitarios. Ellos me comprenderán", decía hace un par de días.

Pese al agobio y la presión, parece que la joven ha salido completamente airosa de esta situación. "He de decir que todas las recuperaciones que he tenido, las he aprobado, así que estoy muy muy muy feliz", comentaba la hija de Raquel Bollo muy emocionada.

La joven está dedicada por completo a terminar los últimos preparativos para el último día. "Y de nuevo sumergida en el puro caos. Hoy vinieron a montar la habitación de Jimena y el salón se convirtió en esto que estáis viendo, y yo, sumergida y feliz entre todas sus cositas", escribía emocionada en una de sus últimas publicaciones.

Ánimo Alma, ya no queda nada.