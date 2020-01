16 ene 2020

Estaba claro que la exclusiva que ayer concedíaCarmen Borrego en las páginas de la revista 'Lecturas' iba a tener consecuencias. Y que desde el plató de 'Sálvame', donde siempre se ha puesto en tela de juicio la manera de proceder de las hijas de María Teresa Campos a la hora de dar entrevistas en las que entraban hasta los detalles más profundos.

Dicho y hecho. Carmen decía que no perdonaría a Edmundo Bigote Arrocet por la manera en la que ha roto con su madre y describía cómo se encontraba una María Teresa para la que, en palabras de su hija, la relación con el cómico chileno "era su vida". Hace un par de semanas, en el plató de 'Viva la vida', donde saltó la noticia, no soltó ni prenda. Ahora, desmenuza la historia por un puñado de euros.

El encargado de abrir la veda de los palos a Borrego era Kiko Hernández. Muy duro con ella y con Terelu, de quienes vino a decir que habían tenido un comportamiento hipócrita con él. "Tengo muchos defectos, muchísimos, pero todo lo digo a la cara. A lo mejor no el mismo día, pero sí al día siguiente. Si tengo un problema con alguien tengo la costumbre de decirlo o de hacerte notar que estoy molesto. Yo era su churri, era su adoración. Te puedo enseñar los mensajes que tengo de esta señora. Que me quiere. Terelu igual. El 'churri' no se les iba de la boca", decía muy cabreado.

Hernandez reflexionaba sobre el tono en el que había dicho esas palabras y se disculpaba con María Teresa Campos, pero, acto seguido, regresaba a la carga contra la menor de las dos hijas de la comunicadora. "Esta situación me produce una profunda pena, porque te ves arrastrada a ir de exclusiva en exclusiva", comenzaba esa nueva arremetida.

"No sé si es que tienes problemas gordos, porque a tu marido lo han echado, porque a tu hija la han echado del despacho de abogados. No sé si es que tienes la necesidad de hacer estas exclusivas porque tu familia se ha quedado en paro", proseguía Kiko, al que parecía que no había nada ni nadie que le echara el freno.

"Te ves abocada a hacer declaraciones. Me da mucha lástima, mucha pena. Si esto lo haces por necesidad doy tus insultos hacia mí por bien empleados. Si tienes que decir estas cosas para llenar la nevera yo pongo la otra mejilla", concluía antes de que María Patiño tomara la palabra.

"¿Necesidad económica? ¿Tener un bolso caro y salir a cenar todas las noches? Lástima me produce el que se vende por necesidad. Es una de las familias que mas dinero ha ganado en televisión. Esto no es para comer. Que diga que yo he sacado rentabilidad hablando de su familia tiene narices", declaraba la presentadora de 'Soocialité, que apuntaba que, tanto a Carmen como a Terelu "les va la marcha" de este juego en el que se encuentran inmersas.