19 ene 2020

Compartir en google plus

Aunque la relación de José Ortega Cano con su familia es de lo más cercana, sobre todo con su hija Gloria Camila, no están todas las personas que deberían presentes. El diestro ha hablado con 'Viva la vida' por la presentación del libro de la periodista Marina Bernal 'Canta, Rocío canta', un homenaje a la memoria de Rocío Jurado que ha emocionado al diestro y ha reconocido que le gustaría volver a la época en la que todos eran una familia.

"Me gustaría poder tener una relación acorde a la familia que hemos sido. He vivido cosas muy importantes con ella y todo esto ha desaparecido, es una pena…", explicaba.

El tema le tocaba tan de cerca que no ha podido evitar tampoco mencionar a Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, su primera mujer. "Ya no quiero a Rocío Carrasco. Tampoco la odio pero no existe ese cariño y la relación que hubo en sus tiempos", confesaba Ortega Cano, que también ha explicado que ha intenado en varias ocaciones un acercamiento sin ningún resultado.

"El acercamiento lo ha habido. Por mi parte y la de Gloria y Amador Mohedano, pero ella no quiere saber nada de esta familia, esa es la pura realidad". Y ha dejado claro que no tiene nada en contra de ella y que le deseo lo mejor.