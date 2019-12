24 dic 2019

Han sido meses complicados para Gloria Camila Ortega, que no solo rompió con Kiko Jiménez, con quien tenía hasta planes de boda, sino que, además, tuvo que soportar que este airease los trapos sucios de su relación concluida en revistas y platós de televisión. Mientras, ella guardaba silencio (con alguna que otra indirecta sutil) y se apoyaba en el calor de quienes nunca le fallan: su familia.

Sobre todo, en su padre. A José Ortega Cano le hemos visto en varias ocasiones, en estos meses, dando la cara por ella. Repitiendo, una y otra vez, lo feliz que era en su soltería (a pesar de que, algún que otro romance, se le ha atribuido). Un pilar fundamental para una Gloria que, ahora, ha querido agradecérselo de maner pública.

El torero está a punto de celebrar su cumpleaños y ella ha querido adelantarse y gritar al mundo todo lo que le quiere y, de paso, agradecerle que nunca se haya soltado de su mano. Son fechas complicadas para ellos, puesto que su hermano, José Fernando, sigue interno para solucionar sus problemas de adicciones.

"Gracias papá. Gracias por ser mi angel, estar siempre, por aportarme todo lo bueno de ti. Siempre has estado cuando te he necesitado, pero estos últimos meses has sido mi ancla más fuerte, y te lo agradeceré siempre, no me has dejado nunca, siempre has estado para levantarme cuando me he caído, y sé que volveré a caer, y lo bueno es que estarás tú siempre ahí. Te quiamo papá", se puede leer junto a una foto en la que le mira con embeleso.