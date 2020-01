28 ene 2020

Uno tiene que estas muy seguro de a quién le presta su dinero, a menos que no le importe no recuperarlo nunca. Ayer por la tarde, dos de las colaboradoras de 'Sálvame' se sinceraron y hablaron del dineral que habían perdido de vista por hacer préstamos a gente de su entorno con apurtos económicos. Por supuesto, una de ellas es Belén Esteban, de quien todos los que la conocen destacan de ella su enorme generosidad.

Era ella misma quien confesaba la cantidad que se le debía en medio del debate sobre un compañero del programa, del que no daban el nombre, que tiene dedudas cuantiosas. Belén sostenía que había llegado a perder 60.000 euros por confiada, añadiendo: "He sido muy tonta pero me considero muy generosa, pero ya no".

Otra de las que reconocía haber pecado de inocente y haber puesto su dinero a disposición de la gente en la que creía confiar, era Lydia Lozano. "He perdido muchos amigos por el dinero. Yo sé que a una persona le dejé dinero y entró en este programa para decir que me iba a pagar pero aún estoy esperando. Esa persona es la cocinera del restaurante de Bardem, me debía 300.000 pesetas", manifestaba.

Lydia añadía que, a esa persona, ha llegado a pillarla pagando rondas a sus amigos... con el dinero de ella. Algo que no le parece ni medio normal cuando tienes apuros económicos (o dices tenerlos) y pides ayuda a alguien que sabes que no te la va a negar.

Unas declaraciones jugosas que, sin embargo, no nos sirven para conocer la identidad de ese colaborador del programa que estaría teniendo serios problemas por falta de 'cash'.