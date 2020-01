29 ene 2020 sara corral

Adara Molinero se ha proclamado la ganadora de 'GH VIP 7' gracias a su gran concurso. La joven, que entró a la casa teniendo pareja, sufrió momentos muy duros dentro de la casa de 'Guadalix' cuando comenzó a sentirse atraída por otro hombre, su compañero Gianmarco Onestini.

Como si de un cuento de amor se tratara, Adara y Gianmarco mantuvieron a la audiencia en vilo con su creciente amor, mientras que el marido de Adara abandonaba los platós tras ver las imágenes.

A su salida de la casa, Adara se encontró con numerosos frentes abiertos, incluso con demandas por parte de su marido a las que trató de poner solución. Sin embargo, no fue posible, y a su reencuentro con Gianmarco en 'El tiempo del descuento', su amor solo creció cada vez más.

Helena, madre de Adara ha sido siempre su fiel consejera en los peores momentos, pero ahora parece que tiene algo más que añadir. Tras las especulaciones sobre un supuesto enfado entre Helena y su hija, esta ha contestado: "Alguien se lo inventaría, somos madre e hija, le digo las cosas que le tengo que decir y le sentarán mejor o peor".

Respecto a Gianmarco, parece que Helena no lo tiene todavía del todo claro, y ha dicho: "Las personas demostramos quiénes somos con nuestros actos, hay cosas que no se me ocurriría hacer con nadie".

Aún así, le ha dado un buen consejo a su hija: "Que no vea el árbol, que mire el bosque".