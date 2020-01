30 ene 2020

Puede que la historia no vaya más allá, pero Ismael estaba tan dolido por las imágenes que le pusieron el pasado martes, que ha tomado cartas en el asunto. Tras ver la escena de sexo de su pareja, Andrea, con Óscar (protagonizaron el primer 'edredoning' de 'La isla de las tentaciones'), Ismael se ha buscado a alguien para llorar sus penas.(todas las parejas que han roto después del concurso).

Por supuesto, ha dado por finalizada su relación con la mujer con la que entró al concurso. Porque el vídeo que le pusieron era demasiado fuerte como para perdonarla. Ni Mimi ni Andreina, al final, Ismael parece querer conocer a la otra Andrea que hay en la isla, la del bando de las solteras.

Todo empezó con un tímido juego en el que se veía la complicidad y en el que acabaron besándose. "Quiero conocerte", era claro y directo él, que recibía la respuesta de ella: "Yo me ilusiono con una mosca y no quiero sufrir". Ismael recontestaba: "Yo no estoy jugando con nadie. Estate tranquila, déjate llevar y no pienses tanto".

Ismael besa a Andrea, del bando de las solteras, en 'La isla de las tentaciones. pinit

Si llegará o no a buen puerto este tanteo que parece más una venganza por despecho que otra cosa, nos lo irán desvelando los próximos capítulos del 'reality'. Lo que sí parece claro es que Ismael no quiere saber nada más de aquella chica que conoció en 'First Dates' y que le ha destrozado el corazón con su infidelidad.