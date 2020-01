29 ene 2020

El paso por 'La isla de las tentaciones' de Susana Molina, a la que conocimos gracias al todopoderoso 'Gran Hermano', le ha costado su relación con Gonzalo (ellos son una de las parejas que han roto tras participar en el espacio de Mediaset), pero le ha valido para detectar un problema de salud al que debe hacer frente.

En realidad han sido los espectadores del programa los que se han percatado de que había algo raro en ella y le han dado la voz de alarma para que se pusiera en manos de un especialista. Susana lo ha narrado en su cuenta de Instagram, dando detalles por primera vez de esa dolencia que padece.

"Hay una cosa que os quiero contar. Llevo un montón de tiempo que me encuentro fatal, que estoy como muy cansada y que tengo fiebre cada dos por tres. Estoy preoocupada", comenzaba la concursante. "Llevo dos o tres programas recibiendo mensajes de médicos, gente que estudia medicina o que tienen tiroides diciéndome que me lo revise", advierte.

"Dicen que, durante las hogueras, se me ve muy inflamado el cuello, no era consciente de que eso se me veía a mí...", continuaba su relato antes de añadir que ya se ha realizado una analítica y una ecografía y que está a la espera de los resultados, pero que "me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos".

La verdad es que en las imágenes junto a la hoguera se le nota un bulto más que evidente en el cuello que la tiene preocupada. A fin de cuentas, las redes sociales, de vez en cuando, hasta van a cumplir una misión noble, como la de detectarle un problema de salud a Susana para que ponga remedio.