1 feb 2020

Ha llegado el gran día para Alma Cortés. La hija de Raquel Bollo, que anunció el pasado mes de junio que estaba embarazada de tres meses, ha dado a luz a suprimera hija con 20 años según informa el diario 'La Razón'.

El pasado jueves 30 de enero, el programa de 'Sálvame' anunciaba que Alma había ingresado en el hospital al empezar a sentir molestias.

Al parecer, se esperaba un parto natural, pero según contaba el reportero José Antonio León a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, los médicos han comenzado el proceso para provocar el nacimiento de la pequeña Jimena mediante la medicación correspondiente.

Aún no sabemos el estado de madre e hija, pero en pocas horas podremos saber cómo se encuentran. La dulce espera de Alma no ha sido fácil para ella pero eso no ha impedido que siga adelante con sus estudios universitarios y haya aprobado todas las recuperaciones que tenía pendientes.

Hace unos días mostraba en su cuenta de Instagram una imagen en la que podíamos ver todos los preparativos para la llegada de su hija.

¡Estamos deseando verla!