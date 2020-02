3 feb 2020

Compartir en google plus

Sara Carbonero celebra hoy su 36 cumpleaños (aquí, su carta astral). Una fecha que no sería muy significativa si no llega a ser por todo el sufrimiento al que ha tenido que hacer frente durante los 35. No solo su cáncer de ovario, para el que ya ha terminado el tratamiento, sino también ese infarto que, un par de semanas antes, llevaba a su marido, Iker Casillas, al hospital y a una larga recuperación.

Su marido ha sido uno de los más madrugadores a la hora de felicitarla en las redes sociales. Lo ha hecho con una foto de espaldas de ambos abrazados y con una frase sencilla, pero llena de contenido: "Y vemos como llegan los 30 y algunos más".

Hoy, Sara cumple uno más a esos "algunos más" de los 30 a los que hace referencia el portero del Porto. Seguramente, cuando sople las velas de su tarta, pida un año más tranquilo. Al menos, con menos visitas al centro médico, porque tienen el cupo cubierto para una buena temporada.