28 ene 2020

Nos encanta ver que Sara Carbonero se recupera y vuelve, poco a poco, a deleitarnos con sus looks en Instagram. Y nos gusta también ver que sigue fiel a su estilo bohemio, con prendas ligeras y cómodas, casi siempre de su fima SlowLove, y con su accesorio estrella. Ese que desde hace meses se ha convertido en un imprescindible de su día a día: el sombrero. El último que ha llevado, además, tiene un mensaje muy positivo y feminista: 'girls can do anything'.

"Alguien que sepa frenar enero" pone Sara junto a su foto. Y parece que ella sabe, porque aparece disfrutando de una copa de vino frente a un espejo como si el tiempo se hubiera detenido. Pero nosotras vamos a lo que vamos, su estilismo. Un conjunto de rebeca de canalé en color rosa palo, de S byslowlove, su propia firma. Una prenda que, por cierto, está rebajadísima. Es el modelo Benmore y se ha quedado a mitad de precio: de 30 a 15 euros. Hay disponibilidad en todas las tallas, desde la XS hasta la L.

Este es el modelo de chaqueta Benomore de S byslowlove que lleva Sara Carbonero. Costaba 30 euros y se ha quedado en 15. pinit

Y según la lleva Sara, queda así de bonita. Con una falda midi de flores que todavía no tenemos localizada pero que seguro podemos encontrar en nuestro fondo de armario o, incluso, en los últimos coletazos de las rebajas.

Lo que sí tenemos localizadísimo es el sombrero, el indiscutible complemento favorito de Sara -lo lleva en todos sus looks-. Es un diseño de Zadig&Voltaire y tiene un maravilloso: 'girls can do anything'. Un modelo de fieltro de lanan que se llama Alabama y cuesta 150 euros en la web de la firma. Hay tres tallas disponibles y ojo porque una de ellas ya está agotada.

El sombrero con mensaje que lleva Sara Carbonero es de Zadig&Voltaire y cuesta 150 euros. pinit

Un look 100% Sara Carbonero que nos inspira para estos días grises de finales de enero y nos hace más llevadera la espera hacia la primavera. ¿Te aputas a este estilo boho?