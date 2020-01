16 ene 2020

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer. Todo aquello que la periodista comparte es siempre un éxito y su último look, no solo ha causado furor entre sus seguidores, si no que también ha confirmado una de las tendencias del 2020. Las botas militares llegaron hace un par de años y el 2019 ha sido el año por excelencia de este modelo que le ha hecho competencia a las de estilo cowboy. Sin embargo, el cambio de década ha traído una nueva versión de las militares que ya ha probado Sara. Si hace un tiempo buscamos la copia a sus zapatos más elegantes, ahora lo hemos hecho con este modelo de botas. ¡Toma nota!





Después de celebrar el cumpleaños de su hijo Martín y de comenzar el año con sus paseos por la playa, Sara ha querido enseñar a sus más de 2 millones y medio de seguidores uno de los looks que ha llevado en estos días. Un estilismo casual y cómodo, pero muy a la última que nos ha encantado. Sara escogió unos pantalones vaqueros de corte flare con el bajo deshilachado, que combinó con un jersey negro de cuello alto y un abrigo de paño de cuadros en tonos marrones. Un sombrero, el complemento del que no se separa, y unos botines negros muy originales completaban el look.

En concreto se trata de unos botines de Popa, firma con la que la periodista colabora muy a menudo y que le hemos visto en numerosas ocasiones. Sara escogió esta versión de botas militares de plataforma tan de moda. Ahora, la caña es más corta y no llevan cordones, si no una goma lateral que los convierten en un modelo chelsea. Estos botines, disponibles desde la talla 36 a la 41, están rebajados en la web de la firma y ahora cuestan 59,95 euros, en vez de 79,95 euros.

Botín chelsea negro con plataforma de Popa (59,95 euros). pinit

Sin embargo, Popa no ha sido la única firma que ha incluido este modelo en sus colecciones. Inditex ya está plagado de modelo similares y el de Zara es uno de los más buscados. Con la caña más alta, el gigante de Amancio lo tiene un diseño de piel por 79,95 euros. En Bershka puedes encontrar unos muy similares pero con la suela más ancha por 45,99 euros y en Pull&Bear unas algo más sencillas por el mismo precio. Y tú, ¿te atreves con este modelo de botines?